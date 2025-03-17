"Не помогали ему": итальянские СМИ оценили игру Довбыка

Итальянская пресса высказала мнение об игре Артема Довбыка. СМИ положительно оценили его выступление в последнем матче.

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч между Ромой и Кальяри в рамках 29-го тура Серии А. "Волки" минимально одолели соперника со счетом 1:0.

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Как итальянская пресса оценила игру Довбыка

Украинец забил единственный победный гол в этом противостоянии на 72-й минуте. Итальянская пресса положительно оценила выступление Артема, пишет 24 канал со ссылкой на Voce Giallorossa.

Неоднократно делал качественные рывки правым флангом, чем вызвал аплодисменты болельщиков. Украинец прекрасно понимал, что за каждым его действием пристально следят после пресс-конференции Раньери. Партнеры не помогали ему в атаке, поэтому приходилось самостоятельно бороться за мяч,

– написали в СМИ.

Также там добавили, что несмотря на это, свой момент он нашел. Когда Шомуродов готовился выйти на поле, Довбик сумел отличиться результативным ударом.

"Раньери решил отложить замену и предоставил украинцу еще немного времени. Покидал поле под бурные овации фанатов", – добавили в итальянской прессе.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык сыграл в 38 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского голеадора 15 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет с Лечче 29 марта. Противостояние начнется в 21:45 по киевскому времени.