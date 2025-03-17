У неділю, 16 березня, відбувся матч між Ромою та Кальярі в межах 29-го туру Серії А. "Вовки" мінімально здолали суперника з рахунком 1:0.

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Як італійська преса оцінила гру Довбика

Українець забив єдиний переможний гол у цьому протистоянні на 72-й хвилині. Італійська преса позитивно оцінила виступ Артема, пише 24 канал з посиланням на Voce Giallorossa.

Неодноразово робив якісні ривки правим флангом, чим викликав оплески вболівальників. Українець чудово розумів, що за кожною його дією пильно стежать після пресконференції Раньєрі. Партнери не допомагали йому в атаці, тому доводилося самостійно виборювати м'яч,

– написали в ЗМІ.

Також там додали, що попри це, свій момент він знайшов. Коли Шомуродов готувався вийти на поле, Довбик зумів відзначитись результативним ударом.

"Раньєрі вирішив відкласти заміну та надав українцю ще трохи часу. Залишав поле під бурхливі овації фанатів", – додали в італійській пресі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв у 38 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського голеадора 15 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє з Лечче 29 березня. Протистояння розпочнеться о 21:45 за київським часом.