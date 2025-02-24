Матч между Карпатами и ЛНЗ состоится не во Львове: город проведения стал неожиданным

Львовские Карпаты объявили, что матч против ЛНЗ пройдет не во Львове. Выбор города удивил многих болельщиков.

Вскоре начнется 19-й тур УПЛ. В пятницу, 28 февраля, Карпаты будут принимать ЛНЗ, однако матч состоится не во Львове, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Карпаты Львов.

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Где сыграют "львы"

Матч Карпаты – ЛНЗ состоится в Житомире на арене "Центральный городской стадион Полесье".

Причиной стал неблагоприятный температурный режим, который выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе "Украина".

Обратите внимание! Начало матча Карпаты – ЛНЗ запланировано на 18:00.

Отметим, что сейчас "львы" занимают 6-ю позицию в турнирной таблице УПЛ после 18-ти туров.