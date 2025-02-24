В воскресенье, 23 февраля, юношеская команда Байера встретилась с Хоффехаймом в 4-го тура молодежной лиги НФС. Команда Артема Степанова разгромила соперников со счетом 4:0, пишет 24 канал.
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Феерическое выступление Степанова
Украинский футболист вышел в стартовом составе команды.
Артем отметился двумя голами и результативной передачей, что помогло Байеру одержать уверенную победу над Хоффенхаймом.
Выступление Степанова: смотрите видео
Отметим, что в сезоне-2024/2025 Артем Степанов сыграл 22 матча за Байер во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.