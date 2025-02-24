В неділю, 23 лютого, юнацька команда Баєра зустрілася з Гоффегаймом в 4-го туру молодіжної ліги НФС. Команда Артема Степанова розгромила суперників з рахунком 4:0, пише 24 канал.

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Феєричний виступ Степанова

Український футболіст вийшов у стартовому складі команди.

Артем відзначився двома голами та результативною передачею, що допомогло Баєру здобути впевнену перемогу над Гоффенгаймом.

Виступ Степанова: дивіться відео

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Степанов зіграв 22 матчі за Баєр у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав три результативні передачі.