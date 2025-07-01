Месси определился, в каком клубе продолжит карьеру

В сети активно обсуждали, в какой клуб в ближайшее время перейдет Лионель Месси. Ожидалось, что аргентинец вернется в Барселону, однако он решил иначе.

Аргентинский футболист Лионель Месси определился, в каком клубе он планирует продолжить карьеру. Он решил остаться в Интер Майами, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Месси остается в Майами

Футболист вполне доволен своей карьерой в Интер Майами и намерен продлить контракт с клубом.

Текущее соглашение Месси и американского клуба рассчитано до конца 2025 года, но обе стороны заинтересованы в его продлении. Переговоры продвигаются в положительном ключе и в ближайшее время может быть достигнута договоренность. Интер Майами планирует предложить аргентинцу новый контракт еще на год с возможностью продления.

Справка. В сезоне-2024/2025 аргентинский футболист сыграл 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что Интер Майами вылетел из Клубного чемпионата мира, уступив ПСЖ с разгромным счетом 4:0.