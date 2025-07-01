Аргентинський футболіст Ліонель Мессі визначився, у якому клубі він планує продовжити кар'єру. Він вирішив залишитися в Інтер Маямі, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Мессі лишається в Маямі

Футболіст цілком задоволений своєю кар'єрою в Інтер Маямі і має намір продовжити контракт із клубом.

Поточна угода Мессі і американського клубу розрахована до кінця 2025 року, але обидві сторони зацікавлені в її продовженні. Перемовини просуваються в позитивному ключі і найближчим часом може бути досягнуто домовленості. Інтер Маямі планує запропонувати аргентинцю новий контракт ще на рік з можливістю продовження.

Довідка. У сезоні-2024/2025 аргентинський футболіст зіграв 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Інтер Маямі вилетів з Клубного чемпіонату світу, поступившись ПСЖ з розгромним рахунком 4:0.