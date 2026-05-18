В мае Киев станет столицей спортивного маркетинга: SBC Summit Ukraine возвращается в пятый раз

V Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 состоится 27 мая в киевском КВЦ "Парковый". Это ведущая отраслевая платформа, которая ежегодно объединяет маркетологов спортивных клубов и федераций, представителей брендов-спонсоров, агентов и агентства, медиа, инвесторов и топ-менеджмент спортивных организаций. В этот раз на мероприятии ожидается более 1200 гостей.

За годы существования конференция сформировала репутацию главной площадки для открытой и честной профессиональной дискуссии в украинской спортивной индустрии.

Нынешняя программа – самая широкая за всю историю мероприятия: шесть больших тематических блоков, дискуссионные панели, практическая сцена и невероятные возможности для нетворкинга. SBC Summit Ukraine 2026 проходит в условиях, когда спортивная индустрия Украины переосмысливает собственную модель работы, и именно поэтому программа нынешней конференции особенно актуальна.

Ежегодно в мае эта конференция становится точкой сборки для тех, кто строит спортивный маркетинг в Украине: директоров по маркетингу, коммерческих директоров клубов, бренд-менеджеров, агентств, медиа, инвесторов, представителей спортивных федераций и организаций.



Программа нынешней конференции охватывает шесть крупных тематических блоков, каждый из которых – отдельный пласт вызовов, с которыми сталкивается индустрия:

Вызовы спортивного маркетинга во время войны и взаимодействие брендов со спортивными организациями;

Трансформация фанатского опыта в цифровую эру;

Социальная ответственность бизнеса: поддержка ветеранов, реабилитация через спорт и образовательные проекты;

Интеграция технологий в спорт;

Роль медиа, селебрити-маркетинг и личные бренды спортсменов вне арены;

Партнерства, спонсорство и успешные кейсы в спортивной индустрии.



Спикеры SBC Summit Ukraine 2026 – это люди с реальным опытом и реальными кейсами за плечами. Среди них: министр молодежи и спорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, звездные вратари Александр Шовковский и Денис Бойко, олимпийцы Дарья Билодид, Анна Ризатдинова, Станислав Горуна, Ольга Саладуха и Людмила Лузан, основатель KAN Development Игорь Никонов, руководители Adidas Украина, MEGOGO, Netpeak, Lenovo, Sheriff, МХП и Havas – и еще более 50 голосов индустрии.

Но SBC Summit Ukraine – это не только сцена, но и кулуары. Это тот момент в перерыве между сессиями, когда ты стоишь с кофе рядом с человеком, которого видел только в LinkedIn. Это знакомство, которое через год оказывается партнерством. Это индустрия, которая узнает себя – и находит силы двигаться дальше.

Третий год подряд SBC Summit Ukraine доказывает: даже в самых сложных условиях украинская спортивная индустрия не останавливается. Она собирается. Она думает. Она ищет ответы.

27 мая. Киев. КВЦ "Парковый".