Россияне повредили ДЮСШ в Кривом Роге: фото жутких последствий

В среду, 23 июля, россияне в очередной раз обстреляли Кривой Рог. На этот раз под прицелом врага снова оказалась спортивная инфраструктура.

В результате российского обстрела 23 июля в Ингулецком районе Кривого Рога серьезно пострадала детско-юношеская спортивная школа. Разрушения претерпел плавательный бассейн и все здание заведения, пишет 24 Канал со ссылкой на "Рудану".

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Последствия атаки на Кривой Рог

Директор школы Петр Малыш прокомментировал удар по школе и выразил надежду на возвращение. Также он рассказал, что неравнодушные помогали убрать стекло и обломки бетона после того, как произошло попадание по заведению.

Надеемся, что нам помогут с ее восстановлением и ремонтом, чтобы дети как можно скорее приступили к занятиям,

– сказал Петр Малыш.



Последствия атаки на Кривой Рог / Фото "Рудана"



Последствия попадания в ДЮСШ / Фото "Руданы"

Напомним, что недавно на войне против России погиб велогонщик Кирилл Винокуров, сын известного украинского велогонщика Андрея Винокурова.