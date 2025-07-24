Унаслідок російського обстрілу 23 липня в Інгулецькому районі Кривого Рогу серйозно постраждала дитячо-юнацька спортивна школа. Руйнування зазнав плавальний басейн та вся будівля закладу, пише 24 Канал з посиланням на "Рудану".

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Наслідки атаки на Кривий Ріг

Директор школи Петро Малиш прокоментував удар по школі і висловив надію на повернення. Також він розповів, що небайдужі допомагали прибрати скло та уламки бетону після того, як сталося влучання по закладу.

Сподіваємося, що нам допоможуть з її відновленням і ремонтом, щоб діти якомога швидше приступили до занять,

– сказав Петро Малиш.



Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото "Рудана"



Наслідки влучання в ДЮСШ / Фото "Рудани"

Нагадаємо, що нещодавно на війні проти Росії загинув велогонщик Кирило Винокуров, син відомого українського велогонщика Андрія Винокурова.