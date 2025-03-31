Этот матч выдался чрезвычайно эмоциональным. В нем бушевали нешуточные страсти, которые переросли в схватку в конце второй четверти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bleacher Report.

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Незаурядное событие в НБА

В одном из эпизодов игрок гостей Рон Холланд нарушил правила против Наза Рида. Между ними началась словесная перепалка, после которой произошла драка, в которой приняли участие даже тренеры.

Провоцировать баскетболистов "Тимбервулвз" начал Айзейя Стюарт. В конце концов после махача судьи удалили семерых участников – игру не смогли продолжить пятеро игроков и двое тренеров.

Детройт остался без своего наставника Джей Би Бикерстаффа, а также без Айзейи Стюарта, Рона Холланда и Маркуса Сессера. Миннесота же потеряла Наза Рида, Донте Дивинченцо и помощника главного тренера Пабло Приджиони.

Смотрите видео с дракой в матче Миннесота Тимбервулвз – Детройт Пистонс

К слову. В течение этого поединка судьи зафиксировали 12 технических фолов – это самый большой показатель в НБА с 2005 года.

Отметим, что Миннесота Тимбервулвз одержала победу со счетом 123:104, отыграв 16-очковое отставание, которое было уже в первой четверти. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а Детройт Пистонс располагается на пятой позиции в Восточной.