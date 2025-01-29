Во время соревнований по легкой атлетике молот убил болельщика: погибший закрыл собой семью

Соревнования в кампусе университета Колорадо превратились в большую трагедию. Во время соревнований по легкой атлетике произошел несчастный случай, который стал летальным.

Один из участников бросил молот, который пробил защитный барьер и полетел на сектор, где находились болельщики. Снаряд собой закрыл Вейд Ленгстон, который ценой собственной жизни спас свою жену Ронду и 17-летнего сына Колина, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Медики пытались спасти жизнь зрителю, но констатировали смерть 57-летнего мужчины прямо на месте происшествия. Травма была не совместима с жизнью.

Отметим, что вес молота может достигать более семи килограммов.

Мы разбиты горем из-за этого ужасного несчастного случая и сосредоточены на поддержке всех причастных,

– сообщила ректор университета Дженнифер Собанет.

Также трек-клуб собрал средства для семьи погибшего. Имя спортсмена-подростка, который метнул молот, не сообщается.

Свидетели жуткой трагедии сообщили изданию DailyMail.com, что меры безопасности в этом университете сделаны на не должном уровне. Сетки, которые защищают зрителей от снарядов, закрывают только часть сектора, где размещаются фаны. Если бы специалисты исправили все недостатки, то этого летального случая бы удалось избежать.

Следует добавить, что погибший был отцом другого подростка-спортсмена.