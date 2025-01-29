Один із учасників кинув молот, який пробив захисний бар'єр та полетів на сектор, де перебували уболівальники. Снаряд собою закрив Вейд Ленгстон, який ціною власного життя врятував свою дружину Ронду та 17-річного сина Коліна, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Летальний випадок на змаганнях у США

Медики намагались врятувати життя глядачу, але констатували смерть 57-річного чоловіка прямо на місці події. Травма була не сумісна із життям.

Відзначимо, що вага молота може сягати понад сім кілограмів.

Ми розбиті горем через цей жахливий нещасний випадок і зосереджені на підтримці всіх причетних,

– повідомила ректорка університету Дженніфер Собанет.

Також трек-клуб зібрав кошти для сім'ї загиблого. Ім'я спортсмена-підлітка, який метнув молот, не повідомляється.

Свідки моторошної трагедії повідомили виданню DailyMail.com, що заходи безпеки у цьому університеті зроблені на не належному рівні. Сітки, які захищають глядачів від снарядів, закривають лише частину сектора, де розміщуються фани. Якби спеціалісти виправили усі недоліки, то цього летального випадку б вдалось уникнути.

Слід додати, що загиблий був батьком іншого підлітка-спортсмена.