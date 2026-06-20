Владелец европейского клуба хотел подать жалобу на Динамо в ФИФА: всё из-за скандального Бленуце

Президент румынского клуба Университатя Крайова заговорил о "Динамо". Тема разговора касалась конфликтной ситуации между клубами по поводу финансов.

Адриан Митителу, владелец клуба Университатя из города Крайова, выразил недоумение по поводу отсутствия игрового времени у Владислава Бленуце. Его слова приводит Gazeta Sporturilor.

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Что сказал Митителу о "Динамо"?

Руководитель румынского клуба недоволен тем, что в прошлом сезоне Бленуце не сыграл 15 официальных матчей за киевлян. Согласно контракту, если бы это произошло, Динамо должно было бы выплатить Университати дополнительно 300 тысяч евро.

Митителу сказал, что сначала планировал подать жалобу в ФИФА, однако впоследствии отказался от этой идеи. Но от критики руководства украинского клуба он не отказался.

Они меня обманули, но пусть будут здоровы. В следующий раз я буду осторожнее. Для меня было лишь формальностью довести его до необходимого количества матчей, но после определенного момента его вообще перестали использовать,

– заявил Митителу.

Владелец румынского клуба добавил, что не понимает такого решения Игоря Суркиса и тренеров "Динамо", ведь цена на игрока падает и Динамо впоследствии не сможет выгодно продать Бленуце.

Владислав Бленуце в Динамо: что известно?

24-летний румынский нападающий пополнил ряды Динамо в начале сентября 2025 года. Почти сразу же нападающий, имеющий опыт выступлений за юношеские сборные своей страны, оказался в центре скандала — в его социальных сетях обнаружили откровенно пророссийский контент.

После публичных извинений Бленуце вернулся в состав Динамо, но в течение сезона 2025/26 сыграл лишь 11 раз во всех турнирах и забил один гол.

Добавим, что, по словам Адриана Митителу, он понимает, что румынский футболист допустил ошибки, которые пошатнули его позиции в Динамо.