В испанском клубе высоко оценили потенциал украинского вратаря

В начале 2025 года состав испанской Жироны пополнил украинский голкипер Владислав Крапивцов. Он в конце сезона успел дебютировать за каталонцев, оставив о себе довольно хорошее впечатление у фанатов.

Спортивный директор "бело-красных" Кике Карсель по завершению кампании-2024/2025 подвел итоги по выступлениям команды. Среди прочего, он высказался о вратарском звене, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

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Как в Жироне оценивают талант украинца

Функционер рассказывая о голкиперах, в частности, вспомнил и об украинце. Он положительно отозвался о Владиславе Крапивцове, высоко оценив его талант, но отметил, что юному голкиперу нужно время на адаптацию.

"У нас есть два вратаря высокого уровня, которые заключили контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Посмотрим, что будет.

Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать играть на своем уровне. Владу Крапивцову нужно время, но у него невероятный талант. Также есть игрок из команды U-19, который мне очень нравится", – заявил Карсель.

Справка. Ранее Крапивцов выступал за молодежные составы Днепра-1 и Днепра. В нынешнем сезоне он сыграл в двух последних турах Ла Лиги, в которых пропустил семь голов, совершив при этом 13 сейвов.

Напомним, что накануне другой украинский вратарь Андрей Лунин принял решение относительно своего будущего. Он уже сообщил руководству Реала, где хочет продолжить карьеру.