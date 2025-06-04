В одном из них Самсунспор дома принимал немотивированный Кайсериспор. Хозяевам победа гарантировала место на пьедестале, информирует 24 Канал.

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Максимально странное решение судьи

Однако все пошло не по их плану. В начале второго тайма гости открыли счет и атмосфера на трибунах стала напрочь агрессивной.

Это вылилось в инцидент, который произошел на 77-й минуте встречи. Фанаты начали бросать в скамейку запасных Кайсериспора различные предметы.

В частности, одна из пластиковых бутылок с водой попала в наставника гостей Сергея Якировича. После этого произошла максимально странная ситуация.

Специалист, у которого прилетело, не демонстрировал никаких негативных эмоций, а лишь саркастически поаплодировал болельщикам Самсунспора. После этого рефери подбежал к тренеру и показал ему почему-то желтую карточку, которая оказалась для боснийца второй и превратилась в удаление.

За что удалили Сергея Якировича: смотрите видео

Справка. В конце концов матч закончился невероятным камбэком. Хозяева дважды забили в компенсированное время и впервые за 27 лет квалифицировались в еврокубки, завоевав при этом "бронзу" в Суперлиге.

Напомним, что в чемпионате Турции выступает несколько игроков сборной Украины. В частности, Александр Зубков, который в последнем туре забил невероятный гол, принесший Трабзонспору победу над Антальяспором.