Одним из первых шагов на новой должности для турецкого специалиста стало формирование списка игроков, которыми он хочет усилить состав. Накануне он его сделал и передал руководству дончан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazete Yenigün.

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Кем хочет усилиться тренер Шахтера

Арда Туран стремится подписать четырех футболистов. Все они являются его земляками и выступают в турецкой Суперлиге за местные гранды.

38-летний специалист хочет усилить атакующее звено своей команды и полузащиту. В список желаемых игроков вошли вингеры из Галатасарая Ахмед Кутуджу и Барыш Йылмаз, а также двое хавбеков Фенербахче – Исмаил Юксек и Эмре Мор, который в сезоне-2024/2025 выступал в аренде под руководством Арды Турана в составе Эюпспора.

Отмечается, что подписать Барыша Йылмаза будет сложнее всего. На него претендуют клубы из АПЛ, к тому же Галатасарай в кампании-2025/2026 будет играть в Лиге чемпионов, в отличие от Шахтера, который начнет свой путь в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

Интересно. По оценке портала портала Transfermarkt общая трансферная сумма этих игроков составляет 38,9 миллиона евро: Эмре Мор (1,4), Ахмед Кутуджу (5,5), Исмаил Юксек (12), Барыш Йылмаз (20).

Напомним, что летом с большой вероятностью Шахтер покинет Георгий Судаков. Фаворитом на его подписание считается Наполи, а недавно появилась информация о заинтересованность от клуба, где уже выступает игрок сборной Украины.