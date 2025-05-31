Культовый футболист сборной Турции Арда Туран согласился возглавить донецкий Шахтер. Наставник уже подписал контракт с "горняками" до 2027 года.

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Как Луческу отреагировал на назначение Турана

Бывший тренер украинских клубов отметил, что для него стало неожиданностью такое назначение, пишет 24 канал со ссылкой на Ясина Тунсера.

Действительно очень смелое решение. Знаешь, он едет в страну, где идет война. Ему будет очень трудно, ведь война до сих пор не закончилась. Шахтер, кажется, будет играть свои матчи во Львове. Если будет атака, то легче убежать в Польшу,

– сказал Мирча Луческу.

Он также вспомнил, что, когда возглавил Динамо в 2021 году, то войны еще не было. Через год Россия напала, и все сразу изменилось.

"Действительно, для меня большая неожиданность, что Арда Туран решил поехать туда. Он провел успешный сезон в турецкой лиге с Эюпспором. Желаю ему успехов в Украине", – добавил Мирча Луческу.

Справка. Румынский специалист возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 год.

Отметим, что по итогам сезона-2024/2025 Шахтер занял третью позицию в турнирной таблице чемпионата Украины.