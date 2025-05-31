Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Наставник вже підписав контракт з "гірниками" до 2027 року.

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Як Луческу відреагував на призначення Турана

Колишній тренер українських клубів зазначив, що для нього стало несподіванкою таке призначення, пише 24 канал з посиланням на Ясіна Тунсера.

Дійсно дуже сміливе рішення. Знаєш, він їде у країну, де триває війна. Йому буде дуже важко, адже війна досі не закінчилася. Шахтар, здається, гратиме свої матчі у Львові. Якщо буде атака, то легше втекти до Польщі,

– сказав Мірча Луческу.

Він також пригадав, що, коли очолив Динамо у 2021 році, то війни ще не було. Через рік Росія напала, і все одразу змінилося.

"Справді, для мене велика несподіванка, що Арда Туран вирішив поїхати туди. Він провів успішний сезон у турецькій лізі з Еюпспором. Бажаю йому успіхів в Україні", – додав Мірча Луческу.

Довідка. Румунський фахівець очолював Шахтар з 2004 до 2016 року.

Відзначимо, що за підсумками сезону-2024/2025 Шахтар посів третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату України.