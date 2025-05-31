Після закінчення сезону-2024/2025 у Роми зміниться головний тренер. Клаудіо Раньєрі завершує тренерську кар'єру.

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Хто може очолити Рому

П'єро Гаспаріні можуть призначити на посаду головного тренера "вовків", пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Італійський фахівець має покинути Аталанту, яку очолював з 2016 року. З Ромою він погодив контракт на три роки.

Під керівництвом Гаспаріні три роки грав Руслан Маліновський.

Довідка. З Аталантою під керівництвом Гасперіні команда чотири рази виборювала третє місце в Серії А, зокрема в сезоні 2024/25. Минулого року клуб здобув свій перший єврокубковий трофей – переміг у Лізі Європи.

Нагадаємо, що протягом сезону-2024/2025 Рома змінила трьох тренерів.