Після закінчення сезону-2024/2025 у Роми зміниться головний тренер. Клаудіо Раньєрі завершує тренерську кар'єру.
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Хто може очолити Рому
П'єро Гаспаріні можуть призначити на посаду головного тренера "вовків", пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Італійський фахівець має покинути Аталанту, яку очолював з 2016 року. З Ромою він погодив контракт на три роки.
Під керівництвом Гаспаріні три роки грав Руслан Маліновський.
Довідка. З Аталантою під керівництвом Гасперіні команда чотири рази виборювала третє місце в Серії А, зокрема в сезоні 2024/25. Минулого року клуб здобув свій перший єврокубковий трофей – переміг у Лізі Європи.
Нагадаємо, що протягом сезону-2024/2025 Рома змінила трьох тренерів.