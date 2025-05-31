По окончании сезона-2024/2025 у Ромы сменится главный тренер. Клаудио Раньери завершает тренерскую карьеру.

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Кто может возглавить Рому

Пьеро Гаспарини могут назначить на должность главного тренера "волков", пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Итальянский специалист должен покинуть Аталанту, которую возглавлял с 2016 года. С Ромой он согласовал контракт на три года.

Под руководством Гаспарини три года играл Руслан Малиновский.

Справка. С Аталантой под руководством Гасперини команда четырежды завоевывала третье место в Серии А, в частности в сезоне 2024/25. В прошлом году клуб добыл свой первый еврокубковый трофей – победил в Лиге Европы.

Напомним, что в течение сезона-2024/2025 Рома сменила трех тренеров.