Одним из тех, кого не будет в команде со следующей кампании является защитник Джонни Эванс. У него закончился контракт и стороны не продлили соглашение.

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Повесил бутсы на гвоздь

Более того, 37-летний футболист решил не искать себе новый клуб. Он объявил о завершении игровой карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Отметим, что североирландец является воспитанником "красных дьяволов". Он дебютировал за манкунианцев в далеком 2006 году.

Эванс играл под руководством выдающегося сэра Алекса Фергюсона и был последним из нынешнего состава Манчестер Юнайтед, кто выигрывал с клубом АПЛ и Лигу чемпионов. В 2015 году он покинул "красных дьяволов", но вернулся в 2023-м.

Всего на клубном уровне опытный защитник провел 541 матч, из которых 241 в составе МЮ. В них он забил 24 гола и отдал 16 результативных передач, завоевав суммарно 14 трофеев.

К слову. Также Джонни Эванс сыграл 107 поединков в составе Северной Ирландии. Это четвертый показатель в истории этой сборной.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно руководство Манчестер Юнайтед выделило лишь четырех игроков, которые являются неприкосновенными и точно не покинут клуб. Уже известно, что "красных дьяволов" покинули Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен.