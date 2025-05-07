Сейчас Манчестер Юнайтед близок к финишу на самом низком месте в чемпионате Англии за последние 50 лет. Руководство клуба разочаровано такими результатами, поэтому уже во время межсезонья в составе команды могут произойти большие изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Transfers.

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Масштабная перестройка

Боссы "красных дьяволов" готовы рассмотреть любое предложение о продаже своих игроков, которое поступит после завершения нынешней кампании. Сейчас в официальную заявку первой команды входит 42 футболиста и только четверо из них не будут доступны для потенциальных покупателей.

В список неприкасаемых попали капитан Бруну Фернандеш, защитники Патрик Доргу и Харри Магуайр, а также 22-летний правый вингер Амад Диалло. Известно, что точно команду покинут трое игроков, у которых заканчиваются контракты – Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и Виктор Линделеф.

Кроме этой тройки Манчестер Юнайтед хочет избавиться от атакующего квартета Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд, Антони и Маркус Рэшфорд. За них руководство хочет получить немалые средства, которые перенаправит на входные трансферы.

Справка. В сезоне-2024/2025 подопечные Рубена Аморима занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 39 зачетных баллов после 35 туров. Ниже "красные дьяволы" в последний раз финишировали в кампании-1973/1974, когда вылетели из элитного дивизиона.

Отметим, что единственным шансом спасти нынешний сезон для Манчестер Юнайтед является победа в Лиге Европы. Манкунианцы уже дошли до полуфинала, где в первом матче на выезде против Атлетика одержали разгромную победу со счетом 3:0.