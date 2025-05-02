Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Каземиро, 30, Фернандеш, 37 (пен), 45.

В четверг, 1 мая, в Лиге Европы 2024-2025 состоялись первые полуфинальные матчи. Тоттенхэм принимал сенсационный Буде-Глимт, тогда как Манчестер Юнайтед отправился в гости к Атлетику, сообщает 24 Канал.

По теме Разгромная победа Челси и поражение "фиалок": результаты первых матчей 1/2 финала ЛК

Клуб из Бильбао считался едва ли не главным фаворитом турнира, ведь финал будет проходить именно в этом городе. Хотя против МЮ шансы команды Вальверде были почти одинаковы, но дома побеждать должен был именно Атлетик.

Так считали эксперты, но их ожидания жестко обрубила команда Рубена Аморима. Если первые 30 минут прошли при примерно равной игре, то первый же мяч в ворота басков существенно прибил хозяев. Провел его Каземиро, который откликнулся на подачу с фланга и скидку от Угарте.

А вот второй гол Юнайтед стал еще большим ударом для Атлетика, ведь баски остались еще и в меньшинстве. Вивиан не пустил Хойлунда на мяч перед воротами, за что получил красную карточку и пенальти. Приговор реализовал Фернандеш.

Перед перерывом португалец довел счет до разгромного, реализовав выход один на один после хитрого паса от Угарте. Во втором тайме Атлетику не удалось отыграть хотя бы один мяч, поэтому можно сказать, что МЮ уже одной ногой в финале ЛЕ.

Читайте также Престижный клуб из Англии серьезно нацелился на подписание Лунина

Тоттенхэм – Буде-Глимт 3:1

Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (пен) – Салтнес, 83.

Высока вероятность, что в финале "красные дьяволы" сыграют с другим английским клубом. Тоттенхэм был явным фаворитом в противостоянии с Буде-Глимтом, который перед этим выбил Лацио. Но в Лондоне магия норвежцев не действовала, они сильны в первую очередь дома.

Тоттенхэм же сполна воспользовался этим фактором и создал себе ощутимый запас перед ответным матчем. В первом тайме подопечные Постекоглу забили дважды усилиями Джонсона и Мэддисона. А довести счет до разгрома удалось на 61 минуте.

Ромеро заработал пенальти, а Соланке поиздевался над кипером Буде-Глимта и хитро и точно исполнил пенальти. Гостям удалось под конец игры забить гол-престижа, но не более. Поэтому английские клубы имеют ощутимое преимущество перед ответными матчами, которые пройдут 8 мая.