Атлетік – Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Каземіро, 30, Фернандеш, 37 (пен), 45.

У четвер, 1 травня, в Лізі Європи 2024-2025 відбулись перші півфінальні матчі. Тоттенхем приймав сенсаційний Буде-Глімт, тоді як Манчестер Юнайтед відправився в гості до Атлетіка, повідомляє 24 Канал.

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Клуб з Більбао вважався ледь не головним фаворитом турніру, адже фінал проходитиме саме у цьому місті. Хоч проти МЮ шанси команди Вальверде були майже однакові, але вдома перемагати мав саме Атлетік.

Так вважали експерти, але їх очікування жорстко обрубала команда Рубена Аморіма. Якщо перші 30 хвилин пройшли за приблизно рівної гри, то перший же м'яч у ворота басків суттєво прибив господарів. Провів його Каземіро, який відгукнувся на подачу з флангу та скидку від Угарте.

А ось другий гол Юнайтед став ще більшим ударом для Атлетіка, адже баски залишились ще і в меншості. Вівіан не пустив Гойлунда на м'яч перед воротами, за що отримав червону картку та пенальті. Вирок реалізував Фернандеш.

Перед перервою португалець довів рахунок до розгромного, реалізувавши вихід сам на сам після хитрого пасу від Угарте. У другому таймі Атлетіку не вдалось відіграти бодай один м'яч, тому можна сказати, що МЮ вже однією ногою у фіналі ЛЄ.

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Тоттенхем – Буде-Глімт 3:1

Голи: Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61 (пен) – Салтнес, 83.

Висока ймовірність, що у фіналі "червоні дияволи" зіграють з іншим англійським клубом. Тоттенхем був явним фаворитом у протистоянні із Буде-Глімтом, який перед цим вибив Лаціо. Але в Лондоні магія норвежців не діяла, вони сильні в першу чергу вдома.

Тоттенхем же сповна скористався цим фактором та створив собі відчутний запас перед матчем-відповіддю. У першому таймі підопічні Постекоглу забили двічі зусиллями Джонсона та Меддісона. А довести рахунок до розгрому вдалось на 61 хвилині.

Ромеро заробив пенальті, а Соланке познущався із кіпера Буде-Глімта та хитро і влучно виконав пенальті. Гостям вдалось під кінець гри забити гол-престижу, але не більше. Тож англійські клуби мають відчутну перевагу перед матчами-відповідями, які пройдуть 8 травня.