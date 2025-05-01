Боротьбу за трофей продовжують чотири команди, які представляють Англію, Іспанію, Італію та Швецію. Переможці півфінальних протистоянь зустрінуться у фінальному поєдинку, пише 24 Канал.
Читайте також Несподіваний фаворит на "Золотий м'яч" 2025 залишив позаду Ямаля та Салаха
Юргорден – Челсі 1:4
Голи: Алемаєху Мулугета, 68 – Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65
Шведський Юргорден став відкриттям Ліги конференцій. Скромний клуб зі Стокгольма зумів пробитися до півфіналу турніру, вибивши з турніру на стадії плей-оф кіпрський Пафос та австрійський Рапід.
У півфіналі шведам дістався в суперники лондонський Челсі. Підопічні Енцо Марески володіли відчутною перевагою над суперником. Вже на 12-й хвилині зустрічі хавбек "синіх" Джейдон Санчо скористався пасом Енцо Ферандеса та відправив перший м'яч у ворота Юргордена.
Перед свистком на перерву аргентинець записав на свій рахунок другий асист. Мадуеке отримав передачу від Фернандеса та з межі штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт.
У другому таймі Джексон, який замінив Мадуеке, оформив дубль та зняв питання про переможця. Господарі спромоглися лише на гол престижу.
Челсі зробив вагому заявку на вихід у фінал. Залишається лише шкодувати, що у ньому не візьме участь Михайло Мудрик.
Бетіс – Фіорентина 2:1
Гол: Еззальзулі, 7, Антоні, 64 – Раньєрі, 73
Пара з представників Іспанії та Італії була більш конкурентною. У минулому сезоні Фіорентина зупинилася за крок від здобуття кубка Ліги конференцій.
На арені "Естадіо Беніто Вільямарін" у Севільї точилася рівна боротьба. Проте на старті зустрічі фортуна посміхнулася господарям. Футболісти Бетіса розіграли комбінацію, яку точним ударом завершив Абде Еззальзулі. Після його пострілу м'яч від поперечини опинився в сітці воріт. До перерви рахунок не змінився.
У другому таймі Антоні збільшив перевагу Бетіса. Однак за кілька хвилин Раньєрі повернув інтригу в матчі.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Бетіса 2:1, яка залишає непогані шанси для Фіорентини.
Матчі-відповіді півфіналів Ліги конференцій відбудуться у четвер, 8 травня. Володар трофею визначиться у Вроцлав 28 травня.