Антальяспор – Трабзонспор 0:2

Голы: Зубков, 55, Лундстрем, 57

Трабзонспор и Антальяспор не имели задач в последнем туре. Поэтому команды просто доигрывали чемпионат, сообщает 24 канал.

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Комфортная победа

Первый тайм матча между Антальяспором и Трабзонспором завершился со счетом 0:0. Команды почти не били по воротам, а просто катали мяч в центре поле.

Во второй половине игры Трабзонспор прорвало. Александр Зубков мощным ударом с дальней дистанции открыл счет – 1:0.

Видео гола Зубкова:

Через две минуты после первого гола Трабзонспор удвоил счет. На этот раз Александр Зубков отметился ассистом на Джона Лундстрема.

В итоге матч завершился победой Трабзонспора со счетом 2:0. Александр Зубков в последнем матче чемпионата принес команде три пункта.