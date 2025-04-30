В ней нашлось место футболистам из семи клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на SofaScore. По два игрока имеет сразу четыре команды, среди которых и Трабзонспор.

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Заслуженное признание для украинцев

"Бордово-синие" в сумасшедшем матче одолели Аланияспор со счетом 4:3. Из их коллектива выделили двух атакующих футболистов и оба они являются игроками сборной Украины.

Речь идет о Данииле Сикане и Александре Зубкове. Ни один гол их команды не обошелся без участия украинцев.

Сикан отметился дублем и отдал ассист, а Зубков по этой системе сделал 1+1. За свое выступление они получили 8.6 и 8.5 баллов соответственно.

Лучшим же футболистом тура признали нападающего Бешикташа Чиро Иммобиле. Ему поставили оценку 9,3 за хет-трик в ворота Хатайспора.



Сикан и Зубков попали в команду недели Суперлиги / Скриншот с сайта SofaScore

Справка. В сезоне-2024/2025 Даниил Сикан сыграл 13 матчей за Трабзонспор во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и столькими же ассистами. Александр Зубков провел 14 игр, в его активе семь забитых мячей и две результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "бордово-синие" сыграют 5 мая на выезде против Касымпаши. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.