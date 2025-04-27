В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором Трабзонспор принимал на своем поле Аланьяспор. В стартовом составе "Черноморских штормов" вышли сразу трое украинцев: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, пишет 24 Канал.

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Сикана прорвало

Уже на 7-й минуте матча счет открыл Александр Зубков. Украинский вингер с первой попытки попал в стойку, а со второй красивым ударом положил мяч в ворота.

Видео гола Зубкова

Дело своего партнера по команде продолжил Даниил Сикан. На 17-й минуте украинский форвард отметился дебютным голом за Трабзонспор.

Видео первого гола Сикана

Почувствовав вкус забитых голов Даниил отличился во второй раз. На 38-й минуте Сикан получил пас от Зубкова и в одно касание точно пробил в угол ворот.

Видео второго гола Сикана

Напомним, что Даниил Сикан и Александр Зубков зимой присоединились к Трабзонспору. На счету вингера отныне 7 забитых мячей, а у нападающего – два точных удара.