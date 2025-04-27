26 апреля состоялся матч 6 тура казахской Премьер-лиги между командами Жетысу и Елимай. Ворота команды гостей защищал украинский вратарь Максим Коваль, пишет 24 Канал.

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Шикарный голевой пас Коваля

Футболисты Елимая очень быстро забили первый мяч. На 2-й минуте отличился нигериец Сэмюэл Одеиобо.

В конце первого тайма гости удвоили преимущество. Голкипер Елимаю Максим Коваль на 45-й минуте выбил мяч от собственных ворот на форварда Фесу Плакку. Нападающий выиграл борьбу у защитников и пробил мимо вратаря Жетису.

Видео ассиста Коваля

Во втором тайме футболисты Елимаю довели счет до разгромного благодаря голу Мулича. В итоге команда Коваля одержала победу – 3:0.

Напомним, что Максим Коваль присоединился к казахскому Елимаю летом 2024 года. В нынешнем сезоне украинец сыграл 7 матчей во всех турнирах, пропустив лишь три мяча. В пяти поединках Коваль сохранил ворота "сухими". В чемпионате Казахстана Елимай идет третьим.

Максим Коваль в Украине защищал цвета запорожского Металлурга, Динамо и Говерлы. В послужном списке голкипера есть два матча в составе сборной Украины.