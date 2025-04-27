26 квітня відбувся матч 6 туру казахської Прем'єр-ліги між командами Жетису та Єлімай. Ворота команди гостей захищав український воротар Максим Коваль, пише 24 Канал.

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Шикарний гольовий пас Коваля

Футболісти Єлімаю дуже швидко забили перший м'яч. На 2-й хвилині відзначився нігерієць Семюел Одеіобо.

Наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу. Голкіпер Єлімаю Максим Коваль на 45-й хвилині вибив м'яч від власних воріт на форварда Фесу Плакку. Нападник виграв боротьбу в захисників та пробив повз воротаря Жетису.

Відео асисту Коваля

У другому таймі футболісти Єлімаю довели рахунок до розгромного завдяки голу Мулича. У підсумку команда Коваля здобула перемогу – 3:0.

Нагадаємо, що Максим Коваль приєднався до казахського Єлімая влітку 2024 року. У нинішньому сезоні українець зіграв 7 матчів у всіх турнірах, пропустивши лише три м'ячі. У п'яти поєдинках Коваль зберіг ворота "сухими". У чемпіонаті Казахстану Єлімай йде третім.

Максим Коваль в Україні захищав кольори запорізького Металурга, Динамо та Говерли. У послужному списку голкіпера є два матчі у складі збірної України.