У неділю, 27 квітня, відбувся матч 33-го туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор приймав на власному полі Аланьяспор. У стартовому складі "Чорноморських штормів" вийшли одразу троє українців: Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, пише 24 Канал.

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Сікана прорвало

Вже на 7-й хвилині матчу рахунок відкрив Олександр Зубков. Український вінгер з першої спроби влучив у стійку, а з другої красивим ударом поклав м'яч у ворота.

Відео голу Зубкова

Справу свого партнера по команді продовжив Данило Сікан. На 17-й хвилині український форвард відзначився дебютним голом за Трабзонспор.

Відео першого голу Сікана

Відчувши смак забитих голів Данило відзначився вдруге. На 38-й хвилині Сікан отримав пас від Зубкова та в один дотик точно пробив у кут воріт.

Відео другого голу Сікана

Нагадаємо, що Данило Сікан та Олександр Зубков взимку приєдналися до Трабзонспору. На рахунку вінгера відтепер 7 забитих м'ячів, а у нападника – два точні удари.