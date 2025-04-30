У ній знайшлося місце футболістам з семи клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SofaScore. По два гравці має одразу чотири команди, серед яких і Трабзонспор.

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Заслужене визнання для українців

"Бордово-сині" в шаленому матчі здолали Аланіяспор з рахунком 4:3. З їх колективу виділили двох атакувальних футболістів й обидва вони є гравцями збірної України.

Йдеться про Данила Сікана й Олександра Зубкова. Жоден гол їх команди не обійшовся без участі українців.

Сікан відзначився дублем і віддав асист, а Зубков за цією системою зробив 1+1. За свій виступ вони отримали 8.6 і 8.5 балів відповідно.

Найкращим же футболістом туру визнали нападника Бешикташа Чиро Іммобіле. Йому поставили оцінку 9,3 за хет-трик у ворота Хатайспора.



Сікан і Зубков потрапили в команду тижня Суперліги / Скриншот із сайту SofaScore

Довідка. У сезоні-2024/2025 Данило Сікан зіграв 13 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та стількома ж асистами. Олександр Зубков провів 14 ігор, в його активі сім забитих м'ячів і дві результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "бордово-сині" зіграють 5 травня на виїзді проти Касимпаши. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.