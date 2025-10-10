В киевском Динамо играли лучшие представители отечественного футбола. Каждый игрок мечтал о том, чтобы попасть в команду, в которую пробиться было довольно сложно, а свое качество нужно было доказывать с каждым матчем.

Вадим Евтушенко один из тех футболистов, что смогли попасть в Динамо в период "золотой эры" клуба под руководством Валерия Лобановского. 24 канал рассказывает о том, что известно о легендарном полузащитнике, где сейчас и чем занимается.

Что известно о карьере Евтушенко?

Как говорится в статье в Википедии, Вадим Евтушенко родился 1 января 1958 года в городе Пятихатки, Днепропетровская область. Первым клубом в карьере футболиста стала Звезда из Кировограда (ныне – Кропивницкий).

А в 1980 году Вадим Евтушенко перебрался в Киев. Полузащитник подписал контракт с Динамо, став частью легендарной машины Валерия Лобановского.

Что Евтушенко выиграл с Динамо? Вадим Евтушенко вместе с Динамо выиграл пять чемпионатов СССР (1980, 1981, 1985, 1986, 1988), трижды завоевал Кубок Советского союза (1982, 1985, 1987). А в 1986 году получил с "бело-синими" Кубок обладателей кубков УЕФА.

Отметим, что Вадим Евтушенко признали "лучшим джокером Европы", ведь он часто выходил на замену и имел большое влияние на игру. В историческом финале Кубка обладателей кубков УЕФА он забил гол и помог команде завоевать трофей.

В 1988 году Евтушенко покинул киевское Динамо и перебрался в другой украинский клуб. Полузащитник присоединился к Днепру, откуда в 1989 году отправился покорять Швецию.

Евтушенко перешел в стокгольмский АИК, где стал настоящей звездой. Король Швеции даже предоставил возможность футболисту играть наравне с местными без льготы легионера, подписав соответствующий указ.

Кроме того, как сообщает Zbirna.com Вадим Евтушенко рассказывал, что в Швеции изменили закон ради него. Футболисты, которые приехали из-за границы не могли получить визу более, чем на 48 месяцев.

Виза не продлевалась автоматически после завершения срока действия. Однако было решено пойти на встречу Евтушенко, который должен был покинуть страну.

От меня никакой инициативы не исходило. Заварили всю эту кашу под натиском фанатов журналисты, которые высказывали на страницах своих изданий мнение, что для Евтушенко необходимо сделать исключение. В итоге шведский парламент пошел им навстречу, и в закон были внесены изменения относительно спортсменов и тренеров. То есть сейчас, если у людей этих категорий заключен с каким-либо клубом контракт, то они могут работать в Швеции до тех пор, пока срок соглашения не закончится. С тех пор этот закон называется "законом Евтушенко",

– рассказывал Евтушенко.

Какие трофеи Евтушенко получил с АИКом? Вадим Евтушенко вместе с АИКом выиграл чемпионат Швеции в 1992 году. В том же году футболист в составе стокгольмского клуба завоевал Кубок страны.

В 1994 году Вадим Евтушенко перешел в другой шведский клуб Сириус, где завершил футбольную карьеру. В Швеции уже бывший полузащитник начал свою карьеру тренера.

Как сложилась тренерская карьера Евтушенко?

В 1996 году Вадим Евтушенко стал помощником главного тренера в Реймерсгольме. А уже через год занял идентичную должность в Хаммарбю. В 2000 году в роли главного тренера экс-футболист возглавил Ярфаллу.

Вадим Евтушенко в сборной Украины / Фото ФФУ

С 2001 по 2008 год Евтушенко работал в Валста Сирианска. В том же году Вадим Анатольевич вернулся в Украину, став помощником главного тренера сборной Алексея Михайличенко.

В 2011 году Евтушенко вернулся в родную Зирку, но в качестве наставника команды. В 2012 экс-футболист возглавлял полтавскую Ворсклу. С 2014 по 2016 год он был главным тренером Динамо-2.

К слову. Динамо-2 – это бывшая резервная команда киевского Динамо, образованная в 1946 году на базе детско-юношеской школы столичного клуба.

С 2016 по 2017 год Евтушенко работал в Черкасском Днепре. Через два года он стал помощником главного тренера в Динамо, который тогда возглавлял Алексей Михайличенко.

Чем занимается и где сейчас Евтушенко?

В 2018 году Вадим Евтушенко резко высказался относительно чемпионата мира в России, осудив проведение турнира, поскольку на тот момент враждебная страна оккупировала часть Украины.

Евтушенко отметил, что футбол не может быть вне политики, когда страна-агрессор имеет такие привилегии. Как писали СМИ, Вадим Анатольевич конфликтовал с УАФ, в частности, из-за натурализации игроков.

Это подрывает развитие украинских талантов. Нам нужна своя школа, а не импорт,

– говорил Евтушенко.

Кроме того, Вадим Евтушенко критиковал игру сборной Украины под руководством Александра Петракова. Бывший футболист назвал то, что происходит на поле хаотичным, а также обвинил тренера в недостаточной мотивации игроков.

По состоянию на сейчас Вадим Евтушенко не занимает никакой должности, появляясь на различных футбольных шоу в роли комментатора и эксперта. Бывший футболист участвует в благотворительных мероприятиях для помощи Украине во время войны против России.

Что известно о футбольной династии Евтушенко?

Отметим, что у Вадима Евтушенко двое сыновей, которые также были футболистами. По данным Transfermarkt, старший сын Вячеслав выступал в шведских клубах – АИК, Валста, Браге, а в 2014 году завершил карьеру.

Вадим Евтушенко-младший провел свою карьеру ряде малоизвестных шведских клубов. В 2015 году футболист повесил бутсы на гвоздь вслед за своим старшим братом.