У київському Динамо грали найкращі представники вітчизняного футболу. Кожен гравець мріяв про те, щоб потрапити у команду, у яку пробитися було доволі складно, а свою якість потрібно було доводити з кожним матчем.

Вадим Євтушенко один із тих футболістів, що змогли потрапити в Динамо у період "золотої ери" клубу під керівництвом Валерія Лобановського. 24 канал розповідає про те, що відомо про легендарного півзахисника, де зараз та чим займається.

Що відомо про кар'єру Євтушенка?

Як йдеться у статті у Вікіпедії, Вадим Євтушенко народився 1 січня 1958 року у місті П'ятихатки, Дніпропетровська область. Першим клубом у кар'єрі футболіста стала Зірка з Кіровограда (нині – Кропивницький).

А у 1980 році Вадим Євтушенко перебрався до Києва. Півзахисник підписав контракт з Динамо, ставши частиною легендарної машини Валерія Лобановського.

Що Євтушенко виграв з Динамо? Вадим Євтушенко разом з Динамо виграв п'ять чемпіонатів СРСР (1980, 1981, 1985, 1986, 1988), тричі завоював Кубок Радянського союзу (1982, 1985, 1987). А у 1986 році здобув з "біло-синіми" Кубок володарів кубків УЄФА.

Відзначимо, що Вадим Євтушенко визнали "найкращим джокером Європи", адже він часто виходив на заміну та мав великий вплив на гру. У історичному фіналі Кубка володарів кубків УЄФА він забив гол та домопіг команді завоювати трофей.

У 1988 році Євтушенко покинув київське Динамо та перебрався в інший український клуб. Півзахисник приєднався до Дніпра, звідки у 1989 році вирушив підкорювати Швецію.

Євтушенко перейшов у стокгольмський АІК, де став справжньою зіркою. Король Швеції навіть надав можливість футболісту грати на рівні з місцевими без льготи легіонера, підписавши відповідний указ.

Окрім того, як повідомляє Zbirna.com Вадим Євтушенко розповідав, що у Швеції змінили закон заради нього. Футболісти, які приїхали з-за кордону не могли отримати візу більше, ніж на 48 місяців.

Віза не продовжувалася автоматично після завершення терміну дії. Проте було вирішено піти на зустріч Євтушенку, який мав покинути країну.

Від мене жодної ініціативи не виходило. Заварили всю цю кашу під натиском фанатів журналісти, які висловлювали на сторінках своїх видань думку, що для Євтушенка необхідно зробити виняток. В результаті шведський парламент пішов їм назустріч, і до закону були внесені зміни щодо спортсменів і тренерів. Тобто зараз, якщо у людей цих категорій укладено з будь-яким клубом контракт, то вони можуть працювати у Швеції доти, доки термін угоди не закінчиться. З того часу цей закон називається "законом Євтушенка",

– розповідав Євтушенко.

Які трофеї Євтушенко здобув з АІКом? Вадим Євтушенко разом з АІКом виграв чемпіонат Швеції у 1992 році. У тому ж році футболіст у складі стокгольмського клубу завоював Кубок країни.

У 1994 році Вадим Євтушенко перейшов в інший шведський клуб Сіріус, де завершив футбольну кар'єру. У Швеції вже колишній півзахисник розпочав свою кар'єру тренера.

Як склалася тренерська кар'єра Євтушенка?

У 1996 році Вадим Євтушенко став помічником головного тренера у Реймерсгольмі. А вже за рік обійняв ідентичну посаду у Гаммарбю. У 2000 році у ролі головного тренера ексфутболіст очолив Ярфаллу.

Вадим Євтушенко у збірній України / Фото ФФУ

З 2001 по 2008 рік Євтушенко працював у Валста Сіріанска. У тому ж році Вадим Анатолійович повернувся в Україну, ставши помічником головного тренера збірної Олексія Михайличенка.

У 2011 році Євтушенко повернувся у рідну Зірку, але як наставник команди. У 2012 ексфутболіст очолював полтавську Ворсклу. З 2014 по 2016 рік він був головним тренером Динамо-2.

До слова. Динамо-2 – це колишня резервна команда київського Динамо, утворена 1946 року на базі дитячо-юнацької школи столичного клубу.

З 2016 по 2017 рік Євтушенко працював у Черкаському Дніпрі. Через два роки він став помічником головного тренера у Динамо, який тоді очолював Олексій Михайличенко.

Чим займається та де зараз Євтушенко?

У 2018 році Вадим Євтушенко різко висловився стосовно чемпіонату світу в Росії, засудивши проведення турніру, оскільки на той момент ворожа країна окупувала частину України.

Євтушенко зазначив, що футбол не може бути поза політикою, коли країна-агресор має такі привелегії. Як писали ЗМІ, Вадим Анатолійович конфліктував з УАФ, зокрема, через натуралізацію гравців.

Це підриває розвиток українських талантів. Нам потрібна своя школа, а не імпорт,

– говорив Євтушенко.

Окрім того, Вадим Євтушенко критикував гру збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Колишній футболіст назвав те, що відбувається на полі хаотичним, а також звинуватив тренера у недостатній мотивації гравців.

Станом на зараз Вадим Євтушенко не обіймає жодної посади, з'являючись на різних футбольних шоу у ролі коментатора та експерта. Колишній футболіст бере участь у благодійних заходах задля допомоги Україні під час війни проти Росії.

Що відомо про футбольну династію Євтушенків?

Відзначимо, що у Вадима Євтушенко двоє синів, які також були футболістами. За даними Transfermarkt, старший син В'ячеслав виступав у шведських клубах – АІК, Валста, Браге, а у 2014 році завершив кар'єру.

Вадим Євтушенко-молодший провів свою кар'єру низці маловідомих шведських клубів. У 2015 році футболіст повісив бутси на цвях слідом за своїм старшим братом.