Украинский фигурист стал одним из лидеров сборной США: неожиданная история успеха

Менее месяца остается до старта зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. В соревнованиях по фигурному катанию может принять участие уроженец Харькова Вадим Колесник.

Украинец Вадим Колесник в паре с Эмили Зингас претендуют на одну из путевок на Олимпиаду-2026 в составе сборной США. Пара талантливых фигуристов в шаге от заветной поездки в Италию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Что известно об украинском фигуристе в сборной США?

Вадим Колесник родился 27 октября 2001 года в Харькове. В начале спортивной карьеры выступал под флагом Украины на международных соревнованиях. В 2015 году в паре со Златой Ефименко завоевал серебряную медаль в танцах на льду на турнире в Будапеште.

В 15-летнем возрасте переехал в США. Начиная с 2017 года на международных турнирах начал представлять американскую сборную. Первый серьезный успех пришел в 2020 году, когда на чемпионате мира среди юниоров в Таллинне Колесник в паре с Эйвонли Нгуен завоевали золотую медаль.

Вадим признался, что в это период не получал предложений от украинской федерации фигурного катания выступать за родную сборную. Впрочем, такой вариант был маловероятным еще по одной причине.

Я живу в Америке уже девять лет. Думаю, меня бы даже не отпустили, потому что Америка в меня много вложила,

– рассказал Колесник.

После чемпионата мира дуэт Колесник – Нгуен распался. Поиск новой партнерши несколько затянулся из-за эпидемии коронавируса. В конце концов украинец попытался сформировать пару с Эмили Зингас. Американка ранее представляла Кипр и не выступала в танцах на льду. Впрочем, прорыва в результатах пришлось ждать три года.

Справка. В январе 2025 года Вадим Колесник стал гражданином США. Фигурист сообщил об этом на своей странице в инстаграме.

Каковы шансы Колесника поехать на Олимпиаду-2026?

Переломным для Колесника стал предолимпийский сезон. Фигурист залечил травму и составил конкуренцию ведущим американским парам.

В октябре 2025 года Колесник и Зингас впервые завоевали медаль на уровне Гран-при. В Китае их дуэт уступил лишь партнерам по сборной США – Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. На этапе в Финляндии американо-украинская пара получила "бронзу", показав лучший результат по технике в ритмичных танцах.

Для завоевания путевки на Олимпиаду-2026 остался один шаг – национальный чемпионат США, где определятся обладатели трех лицензий. Дуэт Колесник – Зингас реально претендует одно из трех мест.

Кто из украинских фигуристов будет представлять Украину