Умер известный тренер Валентин Луценко: он воспитал ряд футболистов сборной Украины

В понедельник, 8 декабря, украинское спортивное сообщество всколыхнула печальная новость. Умер известный футбольный тренер Валентин Луценко.

Его сердце остановилось на 76-м году жизни. На следующий день после смерти с заслуженным специалистом попрощались на Байковом кладбище, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Что известно об игровой карьере Валентина Луценко?

Он родился 28 ноября 1950 года. С детства увлекался футболом, с которым и связал фактически всю свою жизнь.

Был воспитанником киевского Динамо и в 1968 – 1969 годах играл за дублирующий состав "бело-синих", однако в основную команду так и не пробился.

Во время игровой карьеры выступал на позиции защитника. Он представлял ряд украинских клубов Второй лиги – СКА Львов, Луцк, Шахтер Кадиевка, Локомотив Винница и Авангард Ровно.

Какой вклад сделал в футбол в роли тренера?

После того, как повесил бутсы на гвоздь, начал тренерскую карьеру. В первую очередь известен по работе в юношеских сборных Украины разных возрастных групп.

Луценко внес значительный вклад в развитие молодежного футбола. В свое время он приложил руку к становлению многих талантливых футболистов, среди которых были Андрей Воронин, Максим Калиниченко, Дмитрий Чигринский, Виталий Лисицкий и многие другие.

Также он сотрудничал с селекционной службой донецкого Шахтера. В частности, именно Валентин Трофимович в свое время порекомендовал "горнякам" подписать будущую легенду клуба – хорвата Дарио Срну.

Интересно. Его сын Евгений также пошел по пути отца. Он даже провел два матча в составе сборной Украины, а сейчас является ассистентом главного тренера в болгарском клубе Фратрия.

Отметим, что после трагической новости немало футбольных людей тепло высказались о Валентине Луценко. В частности, свои соболезнования выразило и киевское Динамо.

Валентин Трофимович получил футбольное воспитание в динамовской школе и в течение карьеры защищал цвета клубов второй советской лиги. После завершения игровой карьеры работал с детскими командами, также возглавлял различные юношеские сборные Украины. Динамо выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Трофимовича,

– говорится в сообщении.

Напомним, что накануне умер легендарный экс-футболист Динамо Владимир Мунтян. Его сердце остановилось в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.