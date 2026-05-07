Последний матч Лобановского: в сети показали состояние арены, где Мэтр провел финальную игру в жизни

24 года назад, 7 мая 2002-го, произошло страшное событие для украинского футбола. Прямо во время матча Динамо с запорожским Металлургом перенес инсульт легендарный наставник киевлян Валерий Лобановский.

Мэтр так и не пришел в себя после операции и умер 13 мая, в день рождения его родного Динамо. В Запорожье обратили внимание на то, как выглядит стадион, на котором Лобановский в последний раз в жизни сел на тренерскую скамью, пишет zprz.city.

Смотрите также Легенда футбола Михайличенко признался, сколько Динамо-1986 заработало за победу в Кубке Кубков

Что произошло с Лобановским 7 мая 2002 года?

Динамо в сезоне 2001/2002 впервые со времени проведения дебютного чемпионата Украины в 1992 году рисковало потерять чемпионство. Матч с Металлургом в Запорожье был очень важным с турнирной точки зрения, тогда это была четвертая команда Высшей лиги. Валерий Лобановский, несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы, не жалел себя и руководил командой лично.

Как пишет Википедия, во время игры Лобановскому стало плохо, прямо с места на тренерской скамье его забрала карета скорой помощи. Мэтру диагностировали инсульт, была проведена операция, врачи оценивали состояние как критическое. Была призрачная надежда, что ему удастся прийти в себя и вернуться к работе, но она растаяла 13 мая. В день основания Динамо величайший тренер в истории Украины умер.

Динамо впоследствии таки прервало серию чемпионств, впервые уступив донецкому Шахтеру.

Как выглядит стадион Торпедо, где в последний раз тренировал Лобановский?

Нынешнее поколение болельщиков в Запорожье привыкло к "Славутич-Арене", но раньше домашним стадионом Металлурга был "Торпедо", также известный как стадион ЗАЗ, ведь он был построен для автомобильного завода.

Спустя 24 года после матча Металлурга с Динамо арену очень трудно узнать и еще сложнее поверить, что здесь могли проводить матчи не только Высшей лиги, но и еврокубков. Посетителей встречают страшные изрисованные граффити заборы и ржавые конструкции табло и системы освещения.



Стадион "Торпедо" в Запорожье / фото zprz.city

"Торпедо" начал приходить в упадок в 2006 году, когда открыли "Славутич-Арену". Сейчас он остался разве что как памятник другой эпохе украинского футбола, которую мы навсегда потеряли со смертью Валерия Лобановского.