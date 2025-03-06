Динамо неожиданно подписало финалиста Лиги Европы

В четверг, 6 марта, лидер сезона УПЛ-2024/2025 объявил сенсационный трансфер. Киевское Динамо подписало контракт с Валерием Лучкевичем.

Соответствующую информацию сперва о трансфере комментатор выложил в своем телеграм-канале "Комментаторская". Сергей Лукьяненко ссылался на неназванный источник. После чего информацию подтвердили на телеграм-канале Динамо, сообщает 24 Канал.

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Сенсационный трансфер

Фланговый защитник перешел в столичный гранд в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до конца текущего сезона-2024/2025.

Валерий Лучкевич играет на позиции правого защитника, где у киевлян выступают Александр Тымчик и его тезка Александр Караваев. Однако несколько ранее стало известно, что Тымчик пропустит несколько следующих матчей Динамо из-за мышечной травмы. Поэтому в распоряжении Александра Шовковского на этой позиции только опытный Караваев.

Что известно о Валерии Лучкевиче