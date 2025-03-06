Соответствующую информацию сперва о трансфере комментатор выложил в своем телеграм-канале "Комментаторская". Сергей Лукьяненко ссылался на неназванный источник. После чего информацию подтвердили на телеграм-канале Динамо, сообщает 24 Канал.
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Сенсационный трансфер
Фланговый защитник перешел в столичный гранд в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до конца текущего сезона-2024/2025.
Валерий Лучкевич играет на позиции правого защитника, где у киевлян выступают Александр Тымчик и его тезка Александр Караваев. Однако несколько ранее стало известно, что Тымчик пропустит несколько следующих матчей Динамо из-за мышечной травмы. Поэтому в распоряжении Александра Шовковского на этой позиции только опытный Караваев.
Что известно о Валерии Лучкевиче
- За свою карьеру в Украине поиграл за Днепр (68), Днепр-1 (18), Александрию (75) и в июле 2023-го года стал футболистом Колоса (27).
- Вместе с Днепром доходил до финала Лиги Европы-2015.
- Лучкевич имеет за своей спиной зарубежный опыт, ведь полгода выступал за бельгийский Стандарт (25 матчей).
- Поиграл за различные юношеские команды сборной Украины.