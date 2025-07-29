Ушел из жизни известный украинский шахматист и тренер Валерий Тельман. Талантливый педагог воспитал целую плеяду международных гроссмейстеров и мастеров.

Валерий Тельман ушел в мир иной 28 июля в возрасте 80 лет. Это большая потеря для украинского шахматного сообщества, пишет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию.

Читайте также Умер легендарный чемпион мира по боксу, который дрался с Холифилдом и Форманом

Что известно об украинском шахматном тренере Валерии Тельмане?

Валерий Тельман родился 2 июля 1945 года в Херсоне. Всю свою жизнь он посвятил любимым шахматам. Валерий Михайлович имел звание мастер спорта по шахматам СССР и Украины.

Специалист работал старшим тренером-преподавателем Херсонской ДЮСШ по шахматам и шашкам. Возглавлял юношеские и женские сборные Украины по шахматам. Среди его воспитанников международные гроссмейстеры: Наталья Жукова (двукратная чемпионка Европы), Инна Гапоненко (победительница шахматной Олимпиады и командного Евро), Анна Борсук и Сергей Овсиевич.

Талантливый специалист имел звание заслуженный тренер Украины по шахматам. Воспитанники отмечали Валерия Михайловича, как "мудрого наставника и человека с большим сердцем и тонким чувством юмора".

Ранее сообщалось о потере одной из сильнейших шахматисток мира Лидии Семеновой. Выдающейся украинской чемпионке было 73 года.