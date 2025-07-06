Чемпионка Всемирной женской шахматной олимпиады Лидия Семенова умерла 4 июля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

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Спортивные достижения Лидии Семеновой

Лидия Константиновна Семенова родилась 22 ноября 1951 года в селе Трительники Хмельницкой области. Шахматную карьеру она начала довольно рано и уже в 16 лет стала первой чемпионкой Украины по переписке.

В 1971 году Семенова стала чемпионкой Украины в очной игре. Она была победительницей и призером многочисленных национальных и международных соревнований, в том числе самого высокого уровня.

Лидия Константиновна была чемпионкой СССР (1978 год) и Украины (1997 год). В 1980-х Семенова принадлежала к сильнейшим шахматисток мира. В 1982 году завоевала титул гроссмейстера среди женщин. Она была чемпионкой Всемирной шахматной олимпиады (1984). В 1985 году занимала седьмое место в мировом рейтинге шахматисток.

Последним успешным выступлением Семеновой было второе место на чемпионате Украины по шахматам в 2003 году.

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