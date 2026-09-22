Известную украинскую биатлонистку не допустили в сборную на новый сезон

До начала нового сезона Кубка мира по биатлону осталось около 2 месяцев. Новый тренерский штаб женской сборной Украины во главе с легендарной Оксаной Хвостенко активно занимается формированием команды.

Одна из спортсменок, представлявших нашу страну на соревнованиях в прошлом сезоне, узнала неприятную для себя новость. Ее просто исключили из состава команды, готовящейся к сезону 2026/2027, пишет 24 Канал.

Валерия Дмитренко вне сборной

28-летняя Валерия Дмитренко была в заявке "А" нашей команды на олимпийский сезон. В свой дебютный год на высшем уровне она смогла заработать первые очки в зачете Кубка мира – заняла 39-е место в короткие индивидуальной гонке на этапе в чешском Нове-Место.

К сожалению, в летнее межсезонье Дмитренко заболела, из-за чего не смогла принять участие во многих тренировках. Поэтому физическая форма Валерии, по мнению тренерского штаба, не соответствует требованиям сборной.

По решению нового главного тренера женской команды, в прошлом одной из самых успешных украинских биатлонисток Оксаны Хвостенко, Валерия Дмитренко не попала в сборную.

Ранее стало известно, что в команде также не будет россиянки, принявшей украинское гражданство и долгое время выступавшей за нашу команду в Кубке мира, – Надежды Белкиной. Она неожиданно стала массажисткой в юношеской сборной.

Когда начнется сезон 2026/2027 в мировом биатлоне

Болельщикам самого популярного зимнего вида спорта в Украине осталось ждать не так долго – Кубок мира стартует 26 ноября. Первый этап примет финский Контиолахти.