Одна зі спортсменок, яка представляла нашу країну на змаганнях у минулому сезоні, дізналася неприємну для себе новину. Її просто виключили зі складу команди на підготовку до сезону 2026/2027, пише 24 Канал.

Валерія Дмитренко поза збірною

28-річна Валерія Дмитренко була у заявці "А" нашої команди на олімпійський сезон. У дебютний свій рік на найвищому рівні змогла заробити перші очки до заліку Кубка світу – посіла 39-те місце у короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському Нове-Место.

На жаль, у літнє міжсезоння Дмитренко спіткала хвороба, через яку вона не змогла взяти участь у багатьох тренуваннях. Тож фізична форма Валерії, на думку тренерського штабу, не відповідає вимогам збірної.

Рішенням нової головної тренерки жіночої команди, у минулому однієї з найбільш успішних українських біатлоністок Оксани Хвостенко Валерія Дмитренко до збірної не потрапила.

Раніше стало відомо, що у команді також не буде росіянки, яка взяла українське громадянство і тривалий час виступала за нашу команду у Кубку світу – Надії Бєлкіної. Вона несподівано стала масажисткою у юнацькій збірній.

Коли стартує сезон 2026/2027 у світовому біатлоні

Вболівальникам найпопулярнішого зимового виду спорту в Україні залишилось чекати не так довго – Кубок світу стартує 26 листопада. Перший етап прийматиме фінський Контіолахті.