Перемета стала уже не первой воспитанницей тренерского дуэта Ирины Дерюгиной и Ирины Блохиной, которая решила уйти из профессионального спорта именно по окончании этого сезона. Гимнастка попрощалась без скандала, поблагодарив своих наставниц, пишет 24 Канал.

Чемпионка мира завершила карьеру в 18 лет

Валерия Перемета вышла на высший соревновательный уровень фактически лишь два года назад: в 2024 году приняла участие в Олимпийских играх в Париже в командных соревнованиях, где сборная Украины заняла 7-е место. А сезон 2025 года стал для нее самым успешным – в Рио-де-Жанейро в дисциплине с тремя мячами и двумя обручами наша команда стала победительницей чемпионата мира.

Учитывая, что Перемети всего 18 лет, а сейчас идет середина олимпийского цикла, ее решение о завершении выступлений стало неожиданностью.

В своем обращении в соцсетях Валерия написала, что полюбила гимнастику с того самого момента, как родители привели ее в зал в четырехлетнем возрасте. Она выразила благодарность Ирине Дерюгиной за шанс присоединиться к сборной, а также вспомнила других своих наставниц.

Выходить на ковер, зная, что ты представляешь Украину, – это ощущение, которое сложно передать словами. Наш путь не был простым. В нем было абсолютно все – и хорошее, и сложное. Были моменты, когда я была счастлива, были моменты, когда мне было очень больно. Были слезы, обиды, злость, переживания, но были и те мгновения, ради которых все это имело смысл,

– отметила гимнастка.

Сборная Украины теряет гимнасток

Помимо Валерии Переметы, в новом сезоне 2027 года в составе команды не будет еще нескольких успешных гимнасток.

О завершении карьеры ранее также объявили Елизавета Азза и Полина Городнича, которые завоевывали награды на мировых и европейских чемпионатах, а также на этапах Гран-при.