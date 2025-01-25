Реал победил аутсайдера чемпионата и закрепился на вершине Ла Лиги

После того, как прямой конкурент в борьбе за чемпионство Атлетико потерял очки в игре с Вильярреалом (1:1), Реал получил возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Для этого "сливочные" должны были обыграть команду с последнего места испанского чемпионата.

Реал Вальядолид – Реал Мадрид 0:3

Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1

Удаление: Марио Мартин, 90

В субботу, 25 января, Реал Вальядолид дома принимал мадридский Реал в рамках в рамках 21-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Матч завершился победой "Королевского клуба", сообщает 24 канал.

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Реал пробил автобус соперника

Реал Вальядолид решил шокировать мадридский Реал в начале матча. Уже на 2-й минуте после подачи с углового "бело-фиолетовые" нанесли удар по воротам "сливочных", но Тибо Куртуа уверенно сыграл на линии и отбил мяч.

"Королевский клуб" быстро укротил мяч и начал контролировать игру, наседая на защиту Вальядолида. Хозяева поля были вынуждены обороняться, но выходили в одиночные атаки.

Счет голам в игре открыл мадридский коллектив. На 30-й минуте матча забитым мячом отметился звездный французский нападающий Килиан Мбаппе.

Реал продолжал давить на Вальядолид, но не смог увеличить свое преимущество. Команды после 45 минут игры ушли отдыхать в раздевалку при счете 1:0 в пользу сливочных.

Хет-трик Килиана Мбаппе

Второй тайм начался под контролем Реала. "Галактикос" продолжали атаковать и давить на Вальядолид. Уже на 57-й минуте матча Килиан Мбаппе оформил дубль и удвоил преимущество мадридского клуба.

"Бело-фиолетовые" пытались не пропустить больше голов и отбивались от атак Реала. "Королевский клуб" устраивал счет, поэтому игроки неспешно перекатывали мяч и искали момент для взятия ворот.

За несколько минут до конца матча Реал заработал пенальти. Игрок Вальядолида жестко сыграл в ногу Беллингема и после просмотра VAR арбитр назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Киллиан Мбаппе, оформив хет-трик.

В итоге матч завершился победой Реала со счётом 3:0. "Королевский клуб" увеличил отрыв от Атлетико на 4 пункта и на 10 баллов опережает Барселону, которая сыграет 26 января против Валенсии.

Видеообзор матча Вальядолид – Реал