Реал Вальядолід – Реал Мадрид 0:3

Голи: Мбаппе, 30, 57, 90+1

Вилучення: Маріо Мартін, 90

У суботу, 25 січня, Реал Вальядолід вдома приймав мадридський Реал в межах в межах 21-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою "Королівського клубу", повідомляє 24 канал.

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Реал пробив автобус суперника

Реал Вальядолід вирішив шокувати мадридський Реал на початку матчу. Вже на 2-й хвилині після подачі з кутового "біло-фіолетові" завдали удару по воротах "вершкових", але Тібо Куртуа впевнено зіграв на лінії та відбив м'яч.

"Королівський клуб" швидко приборкав м'яч та почав контролювати гру, насідаючи на захист Вальядоліда. Господарі поля були вимушені оборонятись, але виходили в поодинокі атаки.

Лік голам у грі відкрив мадридський колектив. На 30-й хвилині матчу забитим м'ячем відзначився зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе.

Реал продовжував тиснути на Вальядолід, але не зміг збільшити свою перевагу. Команди після 45 хвилин гри пішли відпочивати у роздягальню за рахунку 1:0 на користь вершкових.

Хет-трик Кіліана Мбаппе

Другий тайм розпочався під контролем Реала. "Галактікос" продовжували атакувати та тиснути на Вальядолід. Вже на 57-й хвилині матчу Кіліан Мбаппе оформив дубль та подвоїв перевагу мадридського клубу.

"Біло-фіолетові" намагались не пропустити більше голів та відбивались від атак Реала. "Королівський клуб" влаштовував рахунок, тому гравці неспішно перекатували м'яч та шукали момент для взяття воріт.

За декілька хвилин до кінця матчу Реал заробив пенальті. Гравець Вальядоліда жорстко зіграв у ногу Беллінгема та після перегляду VAR арбітр призначив 11-метровий, який впевнено реалізував Кілліан Мбаппе, оформивши хет-трик.

У підсумку матч завершився перемогою Реала з рахунком 3:0. "Королівський клуб" збільшив відрив від Атлетіко на 4 пункти та на 10 балів випереджає Барселону, яка зіграє 26 січня проти Валенсії.