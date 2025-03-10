В матче НХЛ произошел эпический махач, после которого были удалены 10 игроков: жесткое видео

В воскресенье, 9 марта, состоялись поединки очередного тура регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них Вашингтон Кэпиталс дома принимал Сиэтл Кракенс.

Эта игра запомнилась массовой дракой. Она произошла во время третьего периода, когда счет был 2:2, сообщает 24 Канал.

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На ледовой площадке было горячо

Все началось со столкновения нападающего "Кэпиталс" Брэндона Дюхейма и защитника "Кракен" Джоша Махуры. После этого эмоции взяли верх над игроками обеих команд и она переросла в махач 5 на 5.

В результате драки десять хоккеистов были удалены, восемь из которых получили штрафы на две минуты. Джона Хейдена отстранили на 12 минут, а Брендона Дюхейма – на 14.

Драка между игроками Вашингтона и Сиэтла: смотрите видео

Отметим, что после этого хозяева забросили две шайбы и одержали победу со счетом 4:2. Они с 92 очками занимают первое место в турнирной таблице НХЛ Восточной конференции, а "Кракен" остались на 13-й строчке в Западной конференции.