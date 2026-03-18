Лучший шахматист Украины должен был сняться в сериале "Ферзевый гамбит": интересные факты из жизни Иванчука

В среду, 18 марта, свой день рождения празднует легендарный украинский шахматист Василий Иванчук. Его карьера полна захватывающих событий, побед и незабываемых партий, которые запечатлели его имя в истории шахмат.

Что известно о Василии Иванчуке?

В конце 1980-х Василий Иванчук сделал прорыв в шахматной карьере, а ключевым его достижением стала победа на супертурнире в Линаресе 1991 года, где он опередил Гарри Каспарова и Анатолия Карпова.

Этот турнир принес спортсмену не только мировую славу, но и квартиру. Вячеслав Чорновил был настолько увлечен игрой гроссмейстера, что помог Иванчуку решить вопрос жилья.

С тех пор он продолжает быть влиятельной фигурой в мировой шахматной среде. Хотя Иванчук и не получил титул чемпиона мира, его считают одним из самых талантливых шахматистов своего поколения.

"Азов" и RIOTDIVISION представили короткометражный фильм, в котором войну показано как шахматную партию, намекая на легендарную игру Иванчука против Карякина.

Василий Иванчук во время российско-украинской войны

Во время войны он оставался верным Украине, проводил благотворительные матчи для пострадавших.

В 2023 году его участие в Кубке мира в Баку было под вопросом из-за ограничений на выезд, но за неделю до турнира он получил разрешение и выступил, демонстрируя, что спорт для него – это и служение стране.

Относительно игр с российскими шахматистами он согласовывает решение с Федерацией шахмат Украины.

Слезы после Чемпионата мира

Украинский гроссмейстер не смог сдержать слез после поражения в шахматной партии чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке от американца Даниэля Народицкого.

По правилам на партию было всего три минуты плюс две секунды на ход. Иванчук не успевал и сделал последний ход с опозданием.

На эмоциональную реакцию после поражения был отмечен Вишванатаном Ананд – бывший мировой шахматный лидер, который наблюдал за турниром как зритель.

Скучаю ли я по шахматам? Нет. Посмотрите на Иванчука. Посмотрите на то, как он страдает. Я не скучаю от этого,

– сказал экс-шахматист.

Украинский шахматист в серале от Нетфликс

Гросмейстер в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что в популярном сериале "Ход королевы" прослеживается украинский след: именно шахматная партия Иванчука с американским шахматистом Патриком Вольфом в 1993 году стала прототипом главного поединка героини сериала Элизабет Гармон в финале.

Хотя реальная партия между чемпионами завершилась вничью, в сериале поединок показан с другим результатом.

Иванчук также сказал, что ему предлагали сыграть в фильме роль Боргова – советского чемпиона, с которым в финале соревнуется главная героиня.

Он рассказал, что ему написали на мейл, но он не ответил сразу, потому что не знал, ни какая это телекомпания, ни было ли письмо правдивым или аферой, или это была какая-то шутка.

Впоследствии он выяснил, что это солидная компания, которая готовила определенный сериал, и тогда он написал, чтобы узнать, что предлагают. Через неделю после переписки ему сообщили, перепросив, что на эту роль нашли другого актера.

Он добавил, что роль Боргова была бы для него некомфортной. Если бы он должен был выбирать персонажа, которого бы сыграл, то выбрал бы сторожа, который научил маленькую девочку играть в шахматы. Эта роль ему больше подходила.

Достижения и награды Иванчука