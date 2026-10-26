Легендарный украинский гроссмейстер вошел в Зал шахматной славы

В США состоялась церемония включения новых имен в Зал мировой шахматной славы. Среди гроссмейстеров, которых признали настоящими иконами спорта, есть и украинец Василий Иванчук.

Наш соотечественник в 57 лет не теряет увлечения шахматами и до сих пор выступает на самом высоком уровне. Теперь он официально считается одним из величайших шахматистов за всю историю, пишет 24 Канал.

Иванчук в Зале славы

В этом году лауреатами особой награды от мирового шахматного сообщества стали пять гроссмейстеров. Помимо Василия Иванчука, это Борис Гельфанд из Израиля, Ульф Андерссон из Швеции, Нана Иоселиани из Грузии и россиянка Александра Костенюк, представляющая Швейцарию.

На церемонии – несмотря на предостережения относительно возможного покушения со стороны Кремля – присутствовал чемпион мира, один из лучших шахматистов в истории Гарри Каспаров, которого Иванчук в свое время сумел несколько раз обыграть. Каспаров, известный своей проукраинской позицией и решительным осуждением российского путинского режима, поздравил коллегу с признанием.

Достижения Василия Иванчука

Украинец был очень близок к завоеванию титула чемпиона мира по классическим шахматам, но в 2002 году остановился в шаге от звания лучшего на планете. Несмотря на это, он был чемпионом в рапиде и блице, а также обладает уникальным достижением – сразу четыре победы на шахматных Олимпиадах, две из которых были одержаны еще при Советском Союзе, а две – уже в составе сборной Украины.